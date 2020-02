So ist die Lage in Deutschland

An der Notaufnahme der Karlsruher Vincentius-Klinik in der Südendstraße ist ein Empfangszelt aufgebaut. Dorthin sollen nach Angaben einer Sprecherin alle Patienten, die mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen ankommen.

Wie in anderen Ländern, so breitet sich auch in Deutschland das Coronavirus weiter aus. Diese Übersicht fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen.

Die ersten Fälle des Virus in Deutschland hatte es ab Ende Januar in Bayern gegeben. Insgesamt wurden dort schließlich 14 Fälle registriert. Bei zwei weiteren Menschen, die aus China eingeflogen wurden, wurde das Virus ebenfalls entdeckt. Zu diesen 16 älteren Fällen, die fast alle wieder genesen sind, kommen nun aktuell zehn neue Fälle hinzu. Damit sind insgesamt bislang in Deutschland 26 Infizierte registriert worden.

Aktuell liegt das Hauptaugenmerk auf Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Alle bislang bekannten Infizierten in NRW hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar (ein 47-jähriger Mann und seine 46 jährige Frau) aus Gangelt, das im Moment an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Donnerstagmorgen im WDR gesagt, dass er davon ausgehe, dass der schwer erkrankte 47-Jährige der erste Infizierte in der aktuellen Kette sei. Beim wem er sich wiederum angesteckt habe, sei aber noch unklar.

Im Laufe des Tages erwarten die Behörden zahlreiche weitere Testergebnisse von Kontaktpersonen, die sich möglicherweise bei dem Ehepaar angesteckt haben könnten. Dazu zählen etwa die Kinder des Paares, die rund 65 Kinder einer Kita und 300 Teilnehmer einer Karnevalsveranstaltung. Unter den infizierten ist auch ein Arzt, an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach nach seiner Ansteckung Kontakt zu zwölf Patienten hatte.

Bei dem Karneval in NRW steckte sich vermutlich auch ein Bundeswehrsoldat aus Köln mit dem Virus an, der nun in Koblenz in Rheinland-Pfalz behandelt wird. Somit zählt Nordrhein-Westfalen insgesamt sechs Neuinfektionen.

In Baden-Württemberg sind derzeit vier Fälle bekannt. Bei ihnen handelt es sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, eine 24-Jährige, die ihn auf einer Reise nach Italien begleitet hat und den 60-jährigen Vater der Frau. Bei dem vierten Infizierten dort handelt es sich um eine 32-Jährige aus dem Landkreis Rottweil, die ebenfalls aus dem Risikogebiet in Italien eingereist ist. Das Landratsamt in Neu-Ulm warnte am Mittwoch Kinobesucher, die sich wie die Erkrankte am Samstagabend im Neu-Ulmer Kino Dietrich-Theater den Film "Bad Boys for Life" angeschaut haben. In dem Saal des Kinos seien 138 Besucher gewesen. "Die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus besteht für Personen, die mindestens 15 Minuten in Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt mit dem Erkrankten waren", heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde.

Das Innen- und das Gesundheitsministerium haben einen gemeinsamen Krisenstab eingerichtet. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, Flugreisende, die aus China, Südkorea, Japan, Iran und Italien nach Deutschland zurückkehrten, sollten den Behörden ihren Aufenthaltsort melden. Innenminister Horst Seehofer sagte, der Krisenstab solle auch Empfehlungen abgeben, ob Messen wie die Internationale Tourismusbörse ITB abgesagt werden sollten. Es müsse abgewogen werden zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Interessen. Spahn sagte, Entscheidungen dazu müssten letztlich Länder und kommunale Behörden treffen. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", hatte Spahn zuvor bereits gesagt.

Krankenhäuser gut vorbereitet

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neue Virus dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate sei, sehe man erst nach dem Ende der Epidemie, sagte Institutspräsident Lothar. Die Krankenhäuser sind nach Einschätzung des Marburger Bundes jedoch auf eine Ausbreitung des Erregers gut vorbereitet. Die Kliniken verfügten über klare Strukturen dazu, was im Fall von Infektionen zu tun sei, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbands, Susanne Johna, in Berlin. "Wir sind in Deutschland gut aufgestellt, aber wenn das Infektionsgeschehen außer Kontrolle gerät und Infektionsketten nicht sicher nachvollzogen werden können, wird es schwerer, die Krankheit einzudämmen", sagte Johna.

Die deutschen Kommunen warnen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus vor Panik. "Deutschland ist nicht erst seit Bekanntwerden des neuen Virus sehr gut auf einen möglichen Ausbruch von Pandemien vorbereitet", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Derzeit besteht in Deutschland trotz der jetzt aufgetretenen Infektionsfälle mit dem Coronavirus kein Grund zur Panik."

Zum Schutz vor diesem wie auch anderen Viren empfehlen Experten gewöhnliche Hygienemaßnahmen: regelmäßiges Händewaschen, Desinfektionsmittel und Abstand zu Erkrankten. Den Nutzen von normalen Atemmasken - wie derzeit in China und anderen Ländern überall auf den Straßen zu sehen - schätzen Experten als eher gering ein. Helfen kann es, Umarmungen und Händeschütteln einzuschränken und von vielen Menschen berührte Oberflächen wie Türklinken, Haltegriffe und Aufzugknöpfe nicht anzufassen. Wer aus Gebieten zurückkehrt, in denen Covid-19-Fälle vorkommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickelt, soll nach Möglichkeit zuhause bleiben, sich telefonisch bei einem Arzt melden und das weitere Vorgehen abklären.