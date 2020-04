Erstes Date: Virtuelles Kaffeetrinken - kann das funktionieren? In der Corona-Krise zeigt sich: ja.

Wer in Zeiten von Kontaktverboten jemanden kennenlernen will, hat es nicht leicht. Doch das Dating geht online weiter - und zwar aktiver als zuvor.

Mehr als zwei Wochen ist es schon her, dass Thomas jemanden auf Tinder kennengelernt hat. Die zwei jungen Männer gefielen sich auf Anhieb, schrieben sich Nachrichten hin und her. Normalerweise hätte der 29-Jährige aus Düsseldorf längst vorgeschlagen: "Ach komm, lass uns gleich am Wochenende treffen." Normalerweise grassiert aber auch kein hochansteckendes Coronavirus, das die Regierungen veranlasst, Ausgangsbeschränkungen zu verhängen.