Die Praxisärzte in Deutschland sehen sich für den Umgang mit dem neuen Coronavirus gewappnet. Beim Nachschub an Schutzausrüstung bestehe aber Handlungsbedarf. "Der Grundbestand, über den die niedergelassenen Kollegen in ihren Praxen verfügen, wird bundesweit nicht ausreichen, wenn die Zahl der Verdachtsfälle steigen wird", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Deutschen Presse-Agentur. "Und darauf deutet ja alles hin."

Man sei daher im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsministerium und allen Beteiligten, um rasch Abhilfe schaffen zu können und Schutzbekleidung dort vorzuhalten, wo sie gebraucht werde. "Es muss Klarheit darüber herrschen, wie die Ärzte an das notwendige Material gelangen können." Auf die Frage, ob die Praxen die Lage bewältigen könnten, sagte der Kassenärzte-Chef: "Ein klares Ja!" Die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen seien gut organisiert und aufgestellt. Was Tests auf das neue Virus angehe, habe man sich über die Kostenübernahme mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen schnell einigen können.

Die Lage in Deutschland

In Deutschland haben sich bislang knapp 170 Menschen mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2-Virus angesteckt. Das Alter der Infizierten liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) zwischen zwei und 68 Jahren. Das RKI, das für die kontinuierliche Beobachtung und Einschätzung der Lage in Deutschland zuständig ist, bewertet die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung derzeit als "mäßig". Aktuell, da die meisten bekannten Fälle in Zusammenhang mit einem Aufenthalt im Risikogebiet oder örtlichen Schwerpunkten stehen, empfiehlt das RKI die Eindämmungsstrategie (Containment). Diese Herangehensweise sieht unter anderem für alle, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, eine vorsorgliche häusliche Isolation vor - für 14 Tage, die maximale Dauer der Inkubationszeit.

Die Situation in den Bundesländern

In allen westdeutschen Bundesländern außer dem Saarland gibt es mindestens einen Coronavirus-Fall. Aus den ostdeutschen Bundesländern sind bislang keine Infektionen gemeldet worden.

Baden-Württemberg . In dem Bundesland sind bislang 20 Fälle von Infektionen bekannt.

. In dem Bundesland sind bislang 20 Fälle von Infektionen bekannt. Bayern meldet derzeit 35 Infizierte. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

meldet derzeit 35 Infizierte. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. Berlin meldet bislang drei Infekionen mit dem Virus .

meldet bislang drei Infekionen mit dem Virus Bremen, Niedersachsen und Sachsen haben bislang je einen Fall bestätigt.

haben bislang je einen Fall bestätigt. Brandenburg hat ebenfalls einen Coronavirus-Erkrankten.

hat ebenfalls einen Coronavirus-Erkrankten. Hamburg zählt laut Nachrichtenagentur dpa drei Fälle von Covid-19-Infektionen. Zwei der drei Personen seien kürzlich aus Iran nach Deutschland zurückgekehrt.

zählt laut Nachrichtenagentur dpa drei Fälle von Covid-19-Infektionen. Zwei der drei Personen seien kürzlich aus Iran nach Deutschland zurückgekehrt. Hessen meldet zehn infizierte Personen.

meldet zehn infizierte Personen. Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland ist bislang am stärksten betroffen. 90 Fälle sind dort bestätigt, die meisten davon im Kreis Heinsberg.

Das Bundesland ist bislang am stärksten betroffen. 90 Fälle sind dort bestätigt, die meisten davon im Kreis Heinsberg. Rheinland-Pfalz meldet zwei Fälle von Covid-19.

meldet zwei Fälle von Covid-19. Schleswig-Holstein hat zwei Infektionen bestätigt.

hat zwei Infektionen bestätigt. Thüringen meldet ebenfalls eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Stand: 03.03.2020, 05.00 Uhr; Zahlen, sofern keine andere Angabe: Robert-Koch-Institut

Corona-Ausbrüche weltweit

Während in China, wo das neuartige Virus Sars-CoV-2 im Dezember erstmalig aufgetreten ist, die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht und Angestellte an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, nehmen die bestätigten Fälle andernorts rapide zu. Zu den am schwersten getroffenen Ländern weltweit gehören Südkorea, wo mittlerweile fast 5000 infiziert sind und Iran (1500); in Europa meldet Italien mit mehr als 2000 Fällen die meisten Infektionen. Die Regierung in Rom hat ein Hilfsprogramm über 3,6 Milliarden Euro aufgelegt, das die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs abfedern soll. Spürbar sind diese bereits in der Reisebranche: Weil Touristen ausbleiben, entgehen den EU-Migliedsstaaten nach Schätzung aus Brüssel monatlich Einnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro. Weltweit sinken die Kurse an den Börsen; der Dax verlor vergangene Woche gut 13,5 Prozent - für Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Weltfinanzkrise 2008.

Auch in den USA hat sich Virus weiter ausgebreitet und bislang zu sechs Todesfällen geführt. Die Toten wurden aus Pflegeheimen im US-Bundesstaat Washington nahe der Metropole Seattle gemeldet, teilten die dortigen Behörden am Montag mit. Am Samstag war der erste Todesfall dort gemeldet worden, der erste seit Beginn des Ausbruchs in den USA.