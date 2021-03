Auch im Zoo am Meer in Bremerhaven haben die Tiere in letzter Zeit nicht oft Menschen gesehen. Ob wir ihnen fehlen? Oder hätten wir das nur gerne? Auge in Auge am Eisbärgehege.

Von Holger Gertz

Manchmal hört man den Eisbären rufen in Bremerhaven, am besten spätabends, wenn von den Straßen der Stadt her schon nichts mehr rüberklingt. Und wenn man in der Nähe des Zoos am Meer steht, beim Neuen Hafen draußen, an der Wesermündung. Das ist zwar noch gar nicht richtig das Meer, aber alles klingt da schon nach Meer, die Schiffshörner, die Möwen, der Wind. Alles riecht da schon nach Meer. Und irgendwann hört man den Eisbären aus dem Zoo, ein stabiles Fauchen, ungefähr so, als würde ein Wasserstrahl unter hohem Druck in einen Blecheimer gelenkt.