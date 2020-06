Highlight: Sterngucker kennen Corona seit langem. Schon die alten Griechen erzählten sich schauerliche Geschichten darüber. Derzeit ist Corona besonders gut zu sehen: am abendlichen Himmel hoch im Süden steht sie, auch bekannt unter dem Namen "(Nördliche) Krone". Das kleine Bild ähnelt einem nach oben offenen Halbkreis aus schwachen Sternen und schimmert zwischen den Konstellationen Herkules und Bootes. Der hellste Lichtpunkt der Krone heißt Gemma, vor ein paar Jahren wurde er offiziell Alphecca benannt. Dabei schwankt die Helligkeit des Sternsystems regelmäßig alle 17,36 Tage; dieser Effekt ist jedoch so gering, dass man ihn ohne Messinstrument kaum wahrnehmen kann. Gemma steht rund 75 Lichtjahre von der Erde entfernt und leuchtet etwa 65-fach so hell wie unsere Sonne. Zu ihrer Entstehung gibt es eine Sage aus der Mythologie: Demnach war die Krone ein Geschenk der Meerjungfrauen an Theseus. Der junge Mann gehörte zu jenen Wagemutigen, die den Minotaurus auf Kreta töten wollten. Tatsächlich erwürgte er das Ungeheuer und fand dank eines Fadens seiner Geliebten Ariadne aus dem Labyrinth des Minotaurus heraus. Das Paar segelte auf die Insel Naxos und erfuhr dort, dass die junge Frau bereits dem Gott Dionysos versprochen war. Theseus floh und ließ Ariadne samt Krone zurück. Bei der Hochzeit schleuderte Dionysos das Schmuckstück aus Übermut zum Himmel, wo es heute noch funkelt.

Detailansicht öffnen (Foto: Martin Rothe)

Sterne und Sternbilder: Der Große Wagen prangt mit steil aufgerichteter Deichsel hoch im Norden. Im Nordosten blinken Leier und Schwan, sehr dicht über dem nordwestlichen Horizont stehen die Zwillingssterne Kastor und Pollux sowie Kapella im Fuhrmann. Im Südosten schiebt sich der Adler ins Bild, tief im Süden leuchten Schütze und Skorpion, im Südwesten die Jungfrau mit dem hellen Stern Spika.

Planeten, Mond, Sommeranfang: Merkur zeigt sich in den ersten Junitagen in der Dämmerung tief im Nordwesten, Venus erscheint nach der Monatsmitte immer nur für kurze Zeit am östlichen Morgenhimmel. Mars zieht vom Wassermann in die Fische und geht erst nach Mitternacht auf. Jupiter im Schützen und Saturn im Steinbock lassen sich spät nachts beobachten. Am 9. Juni erhalten die beiden Planeten Besuch vom abnehmenden Mond, der am 5. Juni als volle Scheibe strahlt. Letztes Viertel ist dann am 13., Neumond am 21. und Erstes Viertel am 28. Juni. Am 20. Juni erreicht die Sonne auf ihrer Jahresbahn die höchste Stellung, um 23.44 Uhr beginnt auf der nördlichen Erdhalbkugel der astronomische Sommer.