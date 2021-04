Von Martin Zips

In den vergangenen drei Monaten habe sich die Anzahl musikalischer Playlists mit Corona-Bezug vervierfacht, behauptet der Streamingdienst Spotify. Zur Erklärung: Spotify ist das, was früher die Musikkassette war, nur mit wesentlich mehr Platz. Einst waren auf Musikkassetten so Namen wie "Kurtis Knallermix" zu lesen und auf ihnen war "Big Shot" von Billy Joel oder "Stayin' Alive" von den Bee Gees zu hören. Interessant ist, dass sich diese Songs laut Spotify auch auf heutigen Playlists wiederfinden. Diese Playlists heißen dann aber "Boomers Got the Vax" (also "Babyboomer haben den Impfstoff") oder "Moderna Love Story" ("Love Story", das ist dieser Boomer-Liebesfilm mit Ryan O'Neal und Ali MacGraw).

Jüngere Playlist-Hörer denken bei Billy Joel dieser Tage wohl nicht an eine geile Jugendzeit mit viel Drogen, Sex und Unsinn, sondern eher an den "Big Shot" im örtlichen Impfzentrum. Und wenn man dieser Tage "Stayin' Alive" auf der Playlist antippt, so sieht man auch nicht mehr unbedingt langhaarige Bee Gees in hautengen Jeans vor sich, die fröhlich über eine Baustelle wackeln, wie in diesem uralten Video. Bei "Stayin' Alive" denkt man an ganz andere, viel traurigere Sachen. Ist aber schon verrückt, dass die Menschheit ihre alten Songs einfach nicht loszuwerden scheint. "My Sharona", "Satisfaction" - Kurtis Knallermix hängt einem auch 2021 noch ziemlich an der Hacke. Nur dass man heute die alten Lieder völlig anders hört. Mehr so: "My Corona", "Desinfection". Oder: "Ich wollt, ich wär' immun. Dann könnt ich alles tun." Die Zeiten ändern sich. Leider nicht nur für Kurti.

