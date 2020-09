In der Hamburger Herbertstraße ist die Liebe gegen Gebühr und unter Auflagen wieder erlaubt.

Nach sechs Monaten Zwangspause dürfen die Prostituierten in der Hamburger Herbertstraße wieder Kunden empfangen, unter strengen Auflagen.

Von Peter Burghardt

Die Weltstadt Hamburg besitzt ja viele bemerkenswerte Straßen, eine davon heißt Reeperbahn und ist recht lang, mit vielen Lichtern. Biegt man von dort in die Davidstraße mit der noch bekannteren Davidwache ein, dann erreicht man rasch die äußerst weltberühmte Herbertstraße. Sie ist eher kurz, wie jeder weiß, ungefähr hundert Meter zwischen den Kneipen "The other place" und "Zum Anker" sowie "Der Blaue Engel von St. Pauli" und "Käpt'n Brass".