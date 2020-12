Von Cathrin Kahlweit, Wien

In Österreich steht, wie auch in der Schweiz, ein dritter, harter Lockdown unmittelbar bevor. Die Regierung hatte für den Freitagnachmittag zu einer Pressekonferenz gebeten, aber schon Stunden zuvor waren die Fakten durchgesickert: Vom 26. Dezember an, dem "Stefanitag", sollen die seit Anfang Dezember geltenden Lockerungen, die dem zweiten Lockdown im November gefolgt waren, wieder aufgehoben werden. Mindestens bis zum 18. Januar sollen Geschäfte, "körpernahe Dienstleister" und Schulen geschlossen bleiben und Ausgangsbeschränkungen auch tagsüber gelten.

Österreich meldet nach wie vor etwa zweieinhalbtausend Neuinfektionen pro Tag, was - an der Bevölkerungszahl gemessen - nur knapp hinter den ebenfalls schlechten Werten in Deutschland rangiert; die Zahl der Todesfälle liegt, je nach Zählweise, zwischen hundert und 200 Menschen pro Tag. Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober hatten ungeachtet angekündigter Lockerungen zwischen Weihnachten und Silvester schon in den vergangenen Wochen gewarnt, ein dritter Lockdown sei eventuell nicht zu vermeiden. Nun ist es soweit.

Übernachtung nur für Leute mit negativem Testergebnis

Kurz bevor dieser erneute Lockdown dann endet, sollen erneut Massentests stattfinden; nur wer sich testen lässt und negativ ist, soll vom 18. Januar an Hotels und Restaurants aufsuchen dürfen. Wer den Test verweigert, soll eine Woche länger in Quarantäne bleiben müssen. Die erste Runde der Massentests in den vergangenen zwei Wochen war auf wenig Interesse in der Bevölkerung gestoßen; gerade einmal ein Viertel ließ sich testen.

Vor allen in der Tourismusindustrie lösen die schlechten Nachrichten Entsetzen aus. Eigentlich war geplant gewesen, die Skigebiete mit dem Weihnachtsfeiertag wieder freizugeben; allerdings hätten Abstandsregeln, Maskenzwang und Kapazitätsbeschränkungen in den Gondeln gelten sollen. Der Beschluss zur Öffnung war gegen den Widerstand von europäischen Nachbarländern wie Italien und Deutschland gefallen; diese hatten einen EU-weit einheitlichen Verzicht auf Wintersport bis weit in den Januar hinein angeregt, um Superspreading-Events zu vermeiden, die durch den Massentourismus entstehen könnten.

Skigebiete und Tourismusverbände in Österreich hatten sich bereits auf die Wiederaufnahme des Betriebs eingestellt, der - wegen Einreisebeschränkungen - vor allem auf Einheimische und Tagestouristen abzielte. Mit "umfangreichen Hygienekonzepten" wie der regelmäßigen Desinfizierung von Gondeln, Online-Ticketkauf und entzerrtem Anstellen an Liften und Seilbahnen war um Touristen geworben worden.

Kritik an der Tourismusministerin

Ein Novum im dritten Lockdown: Über den Wintersport sollen nun offenbar die Bundesländer die Entscheidung treffen. Öffnen oder doch geschlossen lassen? Der Hotelier, Gastwirt und Wirtschaftssprecher der liberalen Neos-Partei, Sepp Schellhorn, zeigte sich empört. Während Bayern, Franzosen und Italiener bereits vor Wochen klargemacht hätten, dass es vorerst keinen Skibetrieb gebe, habe Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Seilbahnbetrieb vom 24. Dezember an festgehalten. Die Seilbahnbetreiber hätten seit dem 17. November entsprechende Konzepte entwickelt und Mitarbeiter eingestellt. "Pisten präparieren sich nicht von allein." Sein Betrieb habe gerade einen Ski-Kiosk als Alternative zur Skihütte aufgebaut, nun müsse er bereits bestellte Waren und Vorarbeiten abschreiben. Indem die Verantwortung über die Öffnung des Skibetriebs an die Bundesländer übertragen werde, schiebe man den Landeshauptleuten den schwarzen Peter zu. "So wird das Ganze zu einem Länder-Roulette."