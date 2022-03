Bald ist die Pandemie vorbei, dachte unser Autor im März 2020. Doch es kam anders. Über zwei Jahre Corona und die Frage, was die Vergangenheit für die Zukunft lehrt.

Essay von Friedemann Karig

Es gibt diese Texte, die man hinterher bereut. Nicht, weil sie so schlecht waren. Sondern so optimistisch. Dieser Text handelt von einem solchen Irrtum. Mitte März 2020 schrieb ich für jetzt.de, das junge Magazin der Süddeutschen Zeitung, folgendes: "Wenn wir cool bleiben, uns von unserer besseren Seite zeigen und immer schön die Hände waschen, werden wir vielleicht belohnt mit dem Sommer unseres Lebens." Ich beschrieb, wie wir auf den Straßen tanzen, unsere Solidarität feiern und ein kleines bisschen vertrauensvoller weiterleben würden - wenn erst die Infektionszahlen wieder unten wären. Erinnern Sie sich, flatten the curve? Damals dachten wir, diese erste Kurve wäre der erste und letzte Gegner. Wenn wir sie nur flach genug hielten, hätten wir das Virus besiegt.