Von Marija Barišić, Berlin

Nach 21 Monaten Pandemie sind junge Menschen immer noch die Vergessenen dieser Krise - und das spüren sie. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie namens "Jugend in Deutschland", für die 14- bis 29-Jährige zwischen dem 14. und 22. Oktober zu ihren aktuellen Sorgen und Wünschen befragt wurden. 40 Prozent von ihnen gaben dabei an, dass die Corona-Krise ihre psychische Gesundheit verschlechtere, 37 Prozent beklagten einen Kontrollverlust bei ihrer Alltagsgestaltung, ihren persönlichen Beziehungen und im Schul- und Berufsleben.

Initiiert wurde die Studie zum dritten Mal in Folge von dem Jugendforscher Simon Schnetzer, Co-Autor ist der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann. Gemeinsam mit der Autorin Valentina Vapaux, 20, und Raphael Huber, 26, der an Wiener Schulen Workshops für Jugendliche hält, stellten die beiden Forscher am Montag ihre Studienergebnisse vor.

Positiv hervorzuheben sei, dass sich die Angaben zur psychischen Gesundheit im Vergleich zur vergangenen Befragung im Sommer 2021 ein Stück weit verbessert hätten. Damals sagten noch 53 Prozent, dass die Pandemie ihre psychische Gesundheit beeinträchtige, also deutlich mehr als heute (wobei anzumerken ist, dass die Befragung vor der Explosion der Inzidenzen stattgefunden hat). Das ist laut Initiator Schnetzer allerdings kein Grund zur Freude: "Wenn 40 Prozent sagen, ihre psychische Gesundheit hat sich verschlechtert, dann ist das immer noch ein dramatischer Wert." Junge Menschen bräuchten dringend mehr unterstützende Angebote wie Mentoring oder Coaching.

69 Prozent sind doppelt geimpft, 20 Prozent sind skeptisch

Auffallend ist, dass es bei der Frage nach der psychischen Gesundheit große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt: So geben junge Frauen erheblich häufiger an (47 Prozent), dass sich ihre psychische Verfassung verschlechtert habe, als junge Männer (33 Prozent). Für Autorin Vapaux, die sich in ihrem Buch "Generation Z" mit der jungen Generation beschäftigt, ist das Ergebnis nicht überraschend. Es habe viel mit den sozialen Medien zu tun, "dort werden vor allem junge Frauen von anderen Influencerinnen mit unerreichbaren Schönheitsidealen überfordert". Bei männlichen Influencern gehe es hingegen eher um Themen wie Comedy und Satire.

Weitgehende Übereinstimmung herrschte jedenfalls bei der Frage nach der Impfung: 69 Prozent der jungen Menschen gaben an, bereits vollständig geimpft zu sein. Knapp 20 Prozent lehnen eine Impfung ab oder sind skeptisch. Gefragt nach den wichtigsten politischen Forderungen nannte eine große Mehrheit die Sicherung der Rente (59 Prozent) und einer lebenswerten, klimagerechten Zukunft (54 Prozent). Überraschend war in dem Zusammenhang vor allem, dass die meisten im Alltag weniger "grün" handeln als erwartet. So sind rund 60 Prozent der 14- bis 29-Jährigen regelmäßig privat mit einem Auto unterwegs. Der Anteil der Befragten, die bereit sind, dauerhaft auf ein eigenes Auto (19 Prozent) oder auf Flugreisen (27 Prozent) zu verzichten, ist gering. Hoch ist dagegen der Anteil derer, die hin und wieder neue, nachhaltige Verhaltensweisen erproben. Eine große Mehrheit ist also aufgeschlossen, ihren Lebensstil für das Klima zu ändern, aber nur eine Minderheit tut das tatsächlich schon.