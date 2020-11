"Die Stille, das Mit-sich-Sein fängt nun wieder an." Sabine Kirchner, 30, in ihrer Wohnung in Berlin.

Von Ramona Dinauer

Noch einmal mit den Freundinnen im Café frühstücken, noch einmal in einer Gruppe Rennrad fahren, noch einmal mit anderen durchs Museum schlendern. Am letzten Oktoberwochenende hat Sabine Kirchner alles ausgekostet. Aber jetzt ist November und zum zweiten Mal in diesem Jahr, wie es so schön heißt, das "gesellschaftliche Leben" heruntergefahren.