Coronavirus:Auf Herzchen und Nieren

Als in Europa die Grenzen geschlossen wurden wegen des Coronavirus, da kursierten plötzlich viele dieser herzzerreißenden Geschichten von über Nacht getrennten Liebespaaren. Dänemark stürmte vorne weg mit den Grenzschließungen, und die Bilder des 89-jährigen Nordfriesen Karsten Tüchsen Hansen und seiner vier Jahre jüngeren dänischen Freundin Inga Rasmussen gingen durch ganz Europa: Wie sich der Deutsche jeden Nachmittag auf sein E-Bike setzte, an die Grenze radelte, um dort einen Campingtisch unterm Schlagbaum durchzuschieben, an dessen andere Seite sich dann seine Inga setzte, so dass die beiden sich zuprosten konnten mit Kaffee und Punsch: von Herz zu Herz, von Land zu Land.