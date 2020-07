"Wolfgangsee, Hochsaison, Corona, diese drei Wörter in Kombination, das hat einfach zu gut gepasst": Ein Besuch in der berühmten Urlaubsregion, die seit Tagen mit den Folgen des jüngsten Ausbruchs kämpft.

Von Oliver Klasen, St. Wolfgang

Es ist kaum möglich, jemanden in St. Wolfgang zu finden, der sauer wäre auf die Praktikanten, obwohl das, was sie nachts nach Dienstschluss getan haben, ja am Ende dazu geführt hat, dass der ganze Ort in Aufruhr versetzt wurde, mit Zahlen, die sie hier nicht gebrauchen können, in der sonst eher zahlenfernen österreichischen Idylle. Als wäre diese Saison nicht schon kompliziert genug.