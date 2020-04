Michael Spandau ist in Niederbayern berühmt. Es gibt zahlreiche Artikel über ihn. "Der Letzte, der es wagt, abzutreiben", titelte im Januar noch der Berliner Tagesspiegel über den Gynäkologen aus Passau. Der Arzt war lange die einzige Anlaufstelle für ungewollt Schwangere in Niederbayern, das immerhin 1,2 Millionen Einwohner hat.

Seit Jahren will Spandau in Rente gehen, nun hat er seinen Abschied, eigentlich erst für Sommer geplant, vorgezogen, informiert die Beratungsstelle der Pro Familia in Niederbayern. Der Arzt selbst ist im Ruhestand nicht mehr zu erreichen. Seit die Pandemie Deutschland im Griff hat, gehört der 71-Jährige schon aus Altersgründen zur Risikogruppe, der Kontakt zu den Patientinnen kann für ihn gefährlich sein. Einen Nachfolger hat er nicht. Für betroffene Frauen heißt das: Nur in Landshut, 120 Kilometer von Passau entfernt, gibt es noch einen Arzt, der Schwangerschaften beendet. Wer die neunte Woche überschritten hat, muss noch 50 Kilometer weiter bis nach München reisen.

Schon unter normalen Bedingungen sind ungewollt Schwangere enormen Belastungen ausgesetzt. Das liegt auch an der restriktiven Gesetzgebung. Wer eine Schwangerschaft beendet, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft, heißt es im Strafgesetzbuch. Zwar gibt es Ausnahmen, etwa wenn der Abbruch in den ersten zwölf Wochen erfolgt. Rechtswidrig bleibt er. Das stellt auch die behandelnden Ärzte vor große Schwierigkeiten. Dazu kommt die Angst vor radikalen Abtreibungsgegnern, die vor Praxen lauern.

Beratungsstellen fürchten, dass Schwangere den Abbruch nach hinten verschieben

Immer weniger Mediziner und Medizinerinnen beenden in Deutschland Schwangerschaften. Genaue Daten gibt es nicht. Beim Statistischen Bundesamt erfährt man nur, dass die Zahl der Kliniken und Arztpraxen, in denen grundsätzlich Abbrüche vorgenommen werden, abnimmt. 2019 waren es zuletzt 1149 Einrichtungen, im Jahr 2003 waren es noch 900 mehr. Und von den Ärzten und Ärztinnen, die Schwangerschaften beenden, haben einige das Rentenalter bereits überschritten. Auch dazu gibt es deutschlandweit keine Zahlen. In Bayern veröffentlichte die Staatsregierung 2019 nach einer kleinen Anfrage der Grünen im Landtag einige Daten. Demnach liegt das Durchschnittsalter bei 58 Jahren. Wahrscheinlich ist es jedoch noch höher.

Die Altersangaben stammen von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, allerdings werden hier nur Vertragsärzte erfasst, also solche mit kassenärztlicher Zulassung. Es gibt aber noch mehr Mediziner, die in Bayern die Erlaubnis haben, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Sie sind nur keine Vertragsärzte. Einige von ihnen sind schon im Rentenalter und haben daher aus Altersgründen die Zulassung abgegeben, heißt es bei Pro Familia Bayern. Das legt auch ein Blick auf den Bezirk Oberbayern nahe: Hier zählen von 66 Ärzten, die die Erlaubnis haben, immerhin 46 mit 60 Jahren und mehr in Corona-Zeiten zur Risikogruppe. Aus einer prekären Versorgung wird so wie in Passau zumindest temporär eine Nichtversorgung.

"Ungewollt Schwangere sind in einer psychischen Ausnahmesituation. Die große Entfernung belastet sie zusätzlich. Und dann kommt noch Corona dazu", sagt Thoralf Fricke, Landesgeschäftsführer bei Pro Familia Bayern. Vielen Frauen stehe kein Auto zu Verfügung, sie müssten dann Zug fahren oder Bekannte um Hilfe bitten. Derzeit alles andere als einfach. Hinzu kommen die Ausgangsbeschränkung und der finanzielle und zeitliche Aufwand: Weil Kitas und Schulen geschlossen sind, müssen sich viele um ihre Kinder kümmern.

Er fürchtet, dass Schwangere deshalb den Abbruch verschieben könnten. "Unter normalen Bedingungen finden die etwa 100.000 jährlichen Abbrüche im Durchschnitt in der sechsten bis achten Woche statt. Das könnte sich jetzt nach hinten verschieben", sagt Fricke. Doch je später eine Schwangerschaft beendet wird, desto größer ist das Risiko. Für die Gesundheit und wohl auch für die Psyche. "Ich will keine Panik verbreiten", sagt Fricke. Aber Sorgen macht er sich doch.