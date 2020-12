Der Nürnberger Christkindlesmarkt, das Schlagerburgfestival in Dessau-Roßlau, der neue James Bond: abgesagt, gestrichen, verschoben. Was bleibt, sind all die Plakate und Werbeartikel, die es gar nicht gebraucht hätte - und die deshalb umso schöner sind.

Von Martin Zips

"Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken", beginnt das Gedicht "Advent" des Sprachkünstlers Loriot, das, wie jede Loriot-Nummer, immer und ganzjährig funktioniert, auch außerhalb der Adventszeit. Und weiter: "Schneeflöcklein leis' herniedersinken." Eine Vorfreude entsteht, die sich kaum aushalten lässt: "Von dort, vom Fenster her durchbricht / den dunklen Tann ein warmes Licht."

Detailansicht öffnen Im nächsten Jahr vielleicht: Nicht nur der Start des neuen James-Bond-Films musste 2020 verschoben werden. (Foto: Mladen Antonov/AFP)

Was hatten wir uns gefreut auf die warmen Lichter des Jahres 2020. Während der Welttournee von Guns N'Roses wären sie sicher angegangen, von Mexiko-Stadt bis Sydney. Doch nur zwei der 33 geplanten Konzerte fanden statt. Tausende Fanartikel für den Souvenirshop blieben im Lager. Auch in den Kinos hätten die Lichter warm geleuchtet, etwa beim Start des neuen James-Bond-Films. Doch auch daraus wurde nichts. An einigen Litfaß-Säulen sind die Filmplakate dennoch noch zu finden.

Der nächtliche Leuchtkegel zur Eröffnung der Festwochen vor dem Wiener Rathaus! Der Spot auf Paolo Conte im Teatro Ariston von Sanremo! Das alles hätte weit über die Alpen gestrahlt. Mehr Licht! Aber dann wurde auch da nix draus. Coronabedingt abgesagt. Bestenfalls verschoben. Vorfreude ist die schönste Freude? Welch ein schwacher Trost.

Detailansicht öffnen So schön hätte er leuchten können, der Nürnberger Christkindlesmarkt 2020. Hätte es nur nicht die Pandemie gegeben. (Foto: Christkindlesmarkt/Facebook)

Und so fühlt sich der Mensch des Jahres 2020 wie in Strophe zwei des Loriot-Gedichts, wo plötzlich nicht mehr vom weißen Zipfel des "Edeltännleins" die Rede ist, sondern vom Förster, dem der Garaus gemacht wird. Von wegen Schneeflöcklein und blinkende Sternlein! Was bleibt, ist da und dort die Optik, wie es vielleicht hätte sein können, auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt und anderswo. Wenn's nicht anders gekommen wäre.

Detailansicht öffnen "Alles ohne Strom" wäre der Titel der Tour der Band "Die Toten Hosen" gewesen - im Nachhinein fast prophetisch. (Foto: PR)

"Die Toten Hosen live". 30. Juni 2020: Münchner Olympiahalle; 10. Juli 2020: Züricher Hallenstadion; 26. August: St. Goarshausen, Loreley. Der im Nachhinein fast schon prophetische Titel der Tournee: "Alles ohne Strom". Für die vielen für den Sommer in den USA geplanten Konzerte der Rolling Stones wiederum stand die "Alliance for Lifetime Income" eigentlich als Sponsor bereit. Doch deren Geld dürfte mittlerweile woanders dringender gebraucht werden.

Detailansicht öffnen Schade: Im September war auf der Wasserburg Roßlau ursprünglich ein Schlagerfestival geplant. (Foto: Schlagerburgfestival/Facebook)

Am Ende bleiben auch vom "Schlagerburgfestival" Dessau-Roßlau nur ein paar vergilbte Poster an den Gartenzäunen übrig. Nach der Absage vom September wirken sie ebenso traurig wie die allabendlich in blutiges Rot getauchten Außenwände der Bayerischen Staatsoper am Münchner Max-Joseph-Platz.

Detailansicht öffnen Muss auf das Jahr 2021 warten: das Fußball-Maskottchen Skillzy. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Es bleiben die Fotos vom schielenden Maskottchen Skillzy, welches ursprünglich die Fußball-Europameisterschaft in Rom hätte eröffnen sollen. Immerhin, als Schlüsselanhänger und Plastikpüppchen wird man Skillzy auch im kommenden Jahr sicher noch gut vermarkten können. Oder im übernächsten. Um die Uefa muss sich also niemand Sorgen machen.

Detailansicht öffnen Irgendwie bedrohlich: die 2020 am Turm des Cinderella-Schlosses im Disneyland. (Foto: Disneyland/magical-dream.de)

Es bleibt eine wirklich traurige "2020" an Cinderellas Schloss, die einem schon Anfang des Jahres auf einer Werbung für einen Besuch des Pariser Disneylands merkwürdig bedrohlich erschien - als hätte die Agentur vorausgeahnt, dass das Disneyland schon bald würde schließen müssen. Ebenso bedrohlich wie Loriots Gedicht, in dem es von der Försterin schließlich heißt, sie behalte von ihrem durch einen Flintenschuss getöteten Mann "ein Teil Filet zurück / als festtägliches Bratenstück".

Detailansicht öffnen Die Brezen auf dem Oktoberfestplakat 2020 sah schon bei der Vorstellung desselben im Januar vertrocknet aus. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Auf ein Neues also, spätestens 2022! Hatte die Breze auf dem offiziellen Münchner Oktoberfest-Plakat nicht schon im vergangenen Januar recht vertrocknet gewirkt? Sammlerwert dürften sie allerdings schon haben, die Bierkrüge und Poster, auf denen das Pandemie-Gebäck zu sehen ist. Ebenso wie die T-Shirts mit dem inoffiziellen, aber äußerst originellen Logo Daren Newmans für die eigentlich in Tokio geplanten Olympischen Spiele 2020. Der auf ihnen abgebildete rote Kreis oben rechts erinnert dieser Tage leider weniger an die Sonne Nippons als an einen Fernseher im Stand-by-Betrieb.

Detailansicht öffnen Das inoffizielle Logo des Designers Daren Newman für die Olympischen Sommerspiele 2020. (Foto: Daren Newson)

Möchte man Lena Meyer-Landrut oder David Garrett überhaupt noch hören, auf ihren bereits auf 2022 verschobenen Konzerten? Bitte beachten Sie: Die Tickets behalten sicher weiter ihre Gültigkeit. Aber unser Geschmack auch? Nur Billie Eilish ("Where do we go?") erstattet ihren Fans lieber gleich das ganze Geld zurück. Wann ihre sechsmonatige Welttournee nun startet? Keine Ahnung. Vielleicht macht sie da längst was ganz anderes. Und wer weiß, ob sie dann noch so aussieht wie auf ihren aktuellen Fanartikeln. Der Mensch, gerade hat er das Gefühl, ein Musikstück zu hören, dessen Schlussakkord er noch nicht kennt. Oder ein Gedicht zu lesen, welches noch weitere unerwartete Wendungen nehmen könnte.

Immerhin auf die Mainzer Fernsehfassenacht ist Verlass. Sie findet statt, im Februar. Das lyrische Kleinod der Büttenrede darf also weiter gepflegt werden, im Zettdeeeff. Selbst verstaubte Narrenkappen stehen einem ja noch nach Jahren gut. Mainz bleibt Mainz - trotz bis dahin wohl noch nicht erreichter Herdenimmunität. Allein auf den Zusatz "Wie es singt und lacht" möchte man diesmal im Titel verzichten. Aber spätestens 2022 wieder. Vorfreude ist doch die schönste Freude.