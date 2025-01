Cora Schumacher, 48, Reality-TV-Persönlichkeit, versucht es mit Optimismus. „Das alte Kapitel ist beendet, und ich blicke nur noch nach vorne“, schrieb sie am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account. „Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Sie hat mich geformt, geprägt und in vielerlei Hinsicht auch herausgefordert. Aber sie definiert mich nicht mehr!“ Cora Schumacher war von 2001 bis 2015 mit dem ehemaligen Formel-1-Profi Ralf Schumacher verheiratet, der im vergangenen Jahr seine Homosexualität öffentlich gemacht hat. „Die schlechten Erfahrungen, die Verletzungen und all das, was mich zurückgehalten hat, lasse ich bewusst hinter mir“, schreibt Cora Schumacher weiter in ihrem Beitrag und thematisiert auch, dass sie durch „die Traumatherapie und die Arbeit an meinen Depressionen“ gelernt habe, wie sie sich selbst heilen könne.