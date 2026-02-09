Cora Schumacher , 49, Reality-TV-Teilnehmerin, hat ein Herz für ihren Ex-Mann. „Steven und ich wünschen Ralf und Étienne viel Glück und nur das Beste“, sagte sie Bild . Cora und der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher , 50, waren von 2001 bis 2015 verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Ralf Schumacher und sein neuer Partner Étienne Bousquet-Cassagne, 36, wollen nach Angaben der Bild im Frühling heiraten .

(Foto: Michael Matthey/Michael Matthey/dpa)

Matthias Reim, 68, Schlagersänger, würde ein drohendes Karriereende aussitzen. Von einem Fan danach gefragt, ob er manchmal ans Aufhören denke, sagte er in einem Video bei Instagram: „Ich sage, ich höre nicht auf. Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann. Und selbst wenn ich nicht mehr stehen kann, dann rolle ich eben auf die Bühne.“ Er könne sich nicht vorstellen, „dass ich das Schönste, das ich im Leben habe, jemals lassen werde“.

Maryam D’Abo in einem Spielfilm-Auftritt im Jahr 2000. (Foto: OBS)

Maryam d’Abo, 65, Schauspielerin, bereut es nicht, „Bondgirl“ gewesen zu sein. Rückblickend sagte sie über den Dreh des „James Bond“-Filmes „Der Hauch des Todes“, der 1987 veröffentlicht wurde, dem britischen Guardian: „Ich war ziemlich schüchtern. Aber ich gebe Bond nicht die Schuld daran, dass meine Karriere ruiniert wurde. Ich werde es nie bereuen.“ Sie hätte damals kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein gehabt. Über die Situation am Filmset sagte sie dennoch: „Es war wie eine große Familie.“ Nach ihrer Rolle in „Der Hauch des Todes“ hatte Maryam d’Abo zahlreiche weitere Rollen in Filmen, ihr gelang jedoch kein größerer Durchbruch.

Daniel Kajmakoski, 42, ehemaliger Teilnehmer des Eurovision Song Contest 2015 für Mazedonien, wurde offenbar kurzzeitig in Belgrad entführt. „Die Nachricht, dass Daniel Kajmakoski letzte Nacht in der Nähe der Betonhalle in Belgrad entführt wurde, stimmt“, schrieb seine PR-Managerin Milanka Rašić auf Facebook. Der Sänger soll überwältigt, gefesselt und in ein Auto mit ausländischem Kennzeichen gezerrt worden sein. Die Täter wurden noch auf der Flucht von der Verkehrspolizei gestoppt, dabei kam es zu einem Unfall. „Das Fahrzeug prallte gegen eine Leitplanke, die Entführer stiegen aus und flüchteten“, schrieb Rašić. Inzwischen sei Kajmakoski wieder bei seiner Familie. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, schrieb seine Managerin.