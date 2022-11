Mehrere Krankenwagen stehen in der Nacht auf Sonntag vor Club Q in Colorado Springs.

In Colorado Springs sind mehrere Menschen durch einen Angreifer getötet und verletzt worden. Offenbar war das Ziel der Attacke ein LGBTQ-Club.

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Bundesstaat Colorado mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen den Club Q, ein Nachtklub für Schwule und Lesben.

Medienberichten zufolge, ist der Täter bereits überwältigt und festgenommen worden. Demnach ist der mutmaßliche Angreifer ebenfalls verletzt. "Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Verdächtige behandelt, befindet sich aber in Untersuchungshaft", sagte Pamela Castro von der Polizei von Colorado Springs dem Sender CNN. Zu einem möglichen Motiv wollte sich die Polizei demnach noch nicht äußern. Auch wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt im Klub waren, ist noch unklar. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Auf Videos, die im Netz kursierten, waren zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht bei einem Einsatz zu sehen.

"Club Q ist am Boden zerstört von dem sinnlosen Angriff auf unsere Community", schrieb der Klub auf Social Media. Auf der Facebook-Seite lädt er unter anderem zu Drag-Shows ein, außerdem stehen Veranstaltungen zu Transgender-Themen auf dem Programm, sowie Karaoke."Unsere Gebete und Gedanken sind bei allen Opfern und ihren Familien und Freunden. Wir danken den schnellen Reaktionen heldenhafter Kunden, die den Schützen überwältigt und diesen Hassangriff beendet haben."