Nach einer Attacke auf offener Straße mit mehreren Verletzten im US-Bundesstaat Colorado ermittelt die Bundespolizei FBI. Der Vorfall habe sich am Nachmittag (Ortszeit) in der Stadt Boulder ereignet, ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte der Polizeichef der Stadt, Steve Redfearn, bei einer Pressekonferenz.

FBI-Chef Kash Patel sprach auf der Plattform X von einem „gezielten Terrorangriff“ in der Stadt. Auch US-Außenminister Marco Rubio und US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ordneten den Vorfall dort wenig später als Terrorangriff ein. „Terror hat keinen Platz in unserem großartigen Land“, schrieb Rubio auf X. Der örtliche Polizeichef sagte dagegen, es sei noch viel zu früh, um über das Motiv zu spekulieren. „Wir sprechen zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Terrorangriff“, erklärte Redfearn.

Redfearns Darstellung nach hatte sich eine proisraelische Gruppe am Ort des Geschehens aufgehalten, die friedlich demonstrierte. Die Polizei versuche aktuell herauszufinden, ob diese Gruppe oder andere Personen angegriffen wurden. Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Zeugen vor Ort, eine verdächtige Person habe Menschen, die an einem Marsch zur Erinnerung an die in Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln teilgenommen hätten, mit Molotowcocktails angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Gedenkwegs für die Geiseln, bei dem regelmäßig Kundgebungen stattfinden.

Die Opfer der Attacke wurden nach Angaben des Polizeichefs mit Verbrennungen und anderen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Details über den Tatverdächtigen, der eine Waffe dabeigehabt haben und selbst verletzt sein soll, konnte die Polizei zunächst nicht nennen, seine Identifizierung stand noch aus. „Das war ein wunderschöner Sonntagnachmittag in der Pearl Street in der Innenstadt von Boulder, und diese Tat war inakzeptabel“, fügte er hinzu. „Ich bitte Sie, gemeinsam mit mir an die Opfer, ihre Familien und alle Beteiligten dieser Tragödie zu denken.“