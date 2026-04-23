Fast fünf Wochen ist es her, dass Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich digitale Gewalt vorgeworfen hat. Seitdem wurde viel über den Fall gesprochen. Doch hat sich wirklich etwas verändert? Fernandes schaltet sich im Videocall aus einer Schiffskabine zu. An der Wand im Hintergrund ein Bild mit Palmenmotiven. Sie dreht zurzeit für die ZDF-Serie „Das Traumschiff“.
Collien Fernandes„Ich empfinde das als krassen Psychoterror“
Lesezeit: 8 Min.
Seit Collien Fernandes die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich machte, kann sie schlecht schlafen. Das liege am Vorgehen der Gegenseite, sagt sie im Interview, und dem Hass, der ihr entgegenschlägt. Wie geht es für sie weiter?
Interview von Joshua Beer und Hannah Wilhelm
Digitale Gewalt:Fernandes bei Miosga: Was sind die Fakten?
Collien Fernandes tritt bei Caren Miosga auf. Schon im Vorhinein gab es rechtliche Diskussionen. Was die Schauspielerin in der Sendung sagt – und wo Christian Ulmens Anwalt widerspricht.
Lesen Sie mehr zum Thema