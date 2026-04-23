Fast fünf Wochen ist es her, dass Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich digitale Gewalt vorgeworfen hat. Seitdem wurde viel über den Fall gesprochen. Doch hat sich wirklich etwas verändert? Fernandes schaltet sich im Videocall aus einer Schiffskabine zu. An der Wand im Hintergrund ein Bild mit Palmenmotiven. Sie dreht zurzeit für die ZDF-Serie „Das Traumschiff“.