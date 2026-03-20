Schon seit Jahren spricht die Moderatorin Collien Fernandes offen über das, was ihr im Internet angetan wird. Gefälschte Profile in ihrem Namen, aber vor allem manipulierte Nacktfotos und Videos, digitale sexualisierte Gewalt. „Das ist Pornomaterial“, sagt sie in einem Video der Hilfsorganisation Hate Aid. „Und das ist ganz klar nicht echt.“