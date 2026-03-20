Schon seit Jahren spricht die Moderatorin Collien Fernandes offen über das, was ihr im Internet angetan wird. Gefälschte Profile in ihrem Namen, aber vor allem manipulierte Nacktfotos und Videos, digitale sexualisierte Gewalt. „Das ist Pornomaterial“, sagt sie in einem Video der Hilfsorganisation Hate Aid. „Und das ist ganz klar nicht echt.“
Deepnudes und Deepfakes„Es geht hier um eine gezielte Entwürdigung“
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Der Fall Collien Fernandes zeigt, welche neuen Dimensionen sexualisierte Gewalt im digitalen Raum annimmt. Und wie mühsam es in Deutschland ist, sich gegen KI-Pornografie zu wehren.
Von Marie Gundlach
Vorwürfe der digitalen Gewalt:Collien Fernandes zeigt ihren Ex-Mann Christian Ulmen an
Sie wirft dem Schauspieler vor, unter ihrem Namen Fake-Accounts bei sozialen Medien betrieben und gefälschte pornografische Videos und Bilder von ihr an Männer geschickt zu haben.
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