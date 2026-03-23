Roter Teppich, elegante Kleider, ein paar Schauspieler schlendern vorbei. Der Comedian Oliver Pocher bleibt stehen. Er ist in Essen bei der Premiere des Kinofilms „Horst Schlämmer sucht das Glück“, doch an diesem Donnerstagabend gibt es nur ein Thema, nach dem er gefragt wird, und so sagt er in die Kamera des Senders RTL: Es werde wohl schon irgendwie stimmen, was „Collien“ da „Christian“ vorwerfe. Er spricht von „massiven Vorwürfen“, welche die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes jüngst über den Spiegel gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben hat. Es geht um digitale Gewalt und Übergriffe, Ulmen soll über Jahre hinweg gefälschte, oft explizit pornografische Videos und Bilder von Fernandes an Männer verschickt und teilweise mit ihnen Telefonsex gehabt haben. Unter dem Namen seiner damaligen Frau.