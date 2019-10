Spielerfrau in geheimer Mission

Rooney gegen Vardy: Sie haben mit einem kuriosen Streit in sozialen Medien in Großbritannien für Aufsehen gesorgt.

Vieles, was Coleen Rooney auf ihrem privaten Instagram-Account postete, fand sich in einem Klatschblatt wieder. Im Stile von Agatha Christie fand sie heraus, wer in ihrem Freundeskreis die undichte Stelle war: Eine andere Spielerfrau.

Am besten stellt man sich diese Geschichte mit der Titelmelodie von Miss Marple unterlegt vor, jenem Krimiklassiker von Agatha Christie: fröhliche Streicherklänge, die den Zuhörer darauf vorbereiten, was ihn erwartet: Spannung mit einem Schuss Humor. Genau wie bei jenem Krimi, der sich gerade auf Christies Heimatinsel abspielt und eine neue Miss Marple hervorgebracht hat: Coleen Rooney, 33, die Ehefrau von Wayne Rooney, dem gleichaltrigen Rekordtorschützen der englischen Fußballnationalmannschaft.

Englische Medien tauften sie sogleich "Wagatha Christie". Die englische Übersetzung für das Wort Spielerfrau lautet "wag" (wives and girlfriends). Was den Guardian dazu verleitet hat, Rooneys Fall "Wag Wars" zu taufen. Vor ihrer Karriere als Detektivin arbeitete Coleen Rooney als Moderatorin, Kolumnistin und zuletzt vor allem als vierfache Mutter. Das Boulevardblatt The Sun berichtete immer wieder über ihr Privatleben, inklusive der Fotos, die Coleen Rooney auf ihrem privaten Instagram-Account geteilt hatte.

Ihr kam also ein Verdacht: "Seit einigen Jahren hat jemand, dem ich vertraute, kontinuierlich die Sun über meine privaten Angelegenheiten informiert", schreibt Rooney auf Twitter. Das sei eine "Belastung für ihr Leben" gewesen und nun, endlich, sei sie der Sache auf den Grund gegangen. Wie eine echte Detektivin eben.

Nach reiflicher Überlegung sei ihr eine Tatverdächtige eingefallen. Also blockierte Rooney auf Instagram alle anderen Follower und ließ nur noch diese eine Person ihre Storys sehen. Und dann ging es los: Rooney postete falsche Geschichten, schrieb, dass sie nach Mexiko fliegen würde, für eine Kinderwunschbehandlung, die ihr nach vier Söhnen ein Mädchen schenken würde. Dass sie ihr Comeback im Fernsehen gebe und dass der Keller der Rooneys überflutet worden sei. Alles Geschichten, über die sogleich die Sun berichtete.

"Es war hart für mich, darauf nicht zu reagieren", schreibt Rooney. Aber die Anstrengung habe sich gelohnt, sie habe so den sicheren Beweis dafür, wer die Falschmeldungen an die Zeitung weitergeleitet habe.

All das könnte nun ein privater Streit bleiben. Aber dann wäre es ja kein "Wag War" und nicht, wie der Guardian süffisant schreibt, zum "großartigsten Ding" geworden, das in der Geschichte des Internets passiert sei. Zwei Spielerfrauen, die unnötig öffentlich ihre Fehde austragen, seien genau die Ablenkung, die man angesichts des Elends in der Welt gerade brauche.

Ja, zwei Spielerfrauen - denn jene verdächtige Person, die Coleen Rooney nun überführt zu haben glaubt, ist: Rebekah Vardy, deren Mann früher an Wayne Rooneys Seite in der Nationalmannschaft kickte. Vardy reagierte sofort: Sie sei enttäuscht, dass Frau Rooney sie nicht einfach angerufen habe, schreibt sie auf ihren sozialen Kanälen. Und überhaupt, sie habe nichts mit dem Geheimnisverrat zu tun, das Geld habe sie nicht nötig. Ihre Erklärung: Jemand anderes habe Zugang zu ihrem Instagram-Account gehabt, so die Storys von Coleen Rooney sehen und verkaufen können.

Was einem dazu noch einfällt? Vielleicht ein Zitat von Agatha Christie: "Nichts ist beglückender, als den Menschen zu finden, den man den Rest des Lebens ärgern kann."