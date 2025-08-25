Chris Martin , 48, Sänger von Coldplay , will Ehen nicht nur gefährden, sondern auch auf den Weg bringen. Auf einem Video vom Konzert der Band am Samstag im Wembley-Stadion ist zu sehen, wie ein Mann im Publikum ein Schild mit der Aufschrift „Ich möchte ihr einen Antrag machen“ hochhielt, dazu ein Pfeil, der auf eine Frau vor sich zeigte. Martin ließ ihn aber vorher ein paar „Security Check“-Fragen beantworten: „Ist diese Person dein Partner? Ja? Der Partner von niemand anderem?“ Erst nachdem der Mann bestätigt hatte, dass die beiden auch nicht verwandt sind, sang Martin dem Paar ein Ständchen, während der Mann auf die Knie ging und die beiden sich küssten. Mit den Sicherheitsfragen spielte der Sänger auf einen Vorfall vor etwa einem Monat an: Damals zeigte die „Kiss Cam“ auf einem Konzert der Band ein Paar, das nicht gesehen werden wollte und sich wegduckte. Eine heimliche Affäre zwischen Arbeitskollegen , wie sich herausstellte. Beide verloren ihren Job, nachdem das Video von ihnen viral gegangen war.

Anna Maria Mühe, 40, Schauspielerin, und Lucas Gregorowicz, 48, Schauspieler, sind „wife and husband“. Die beiden teilten auf Instagram Bilder von ihrer Hochzeit in Italien mit der Unterschrift: „This is us, wife and husband“ („Das sind wir, Ehefrau und Ehemann“). Mit ihnen gefeiert haben weitere Persönlichkeiten aus der deutschen Film- und Theaterszene, unter ihnen die Schauspieler Daniel Brühl, 47, und Iris Berben, 75. Laut Bild habe Hannah Herzsprung, 43, Mühe zur Zeremonie geführt. Mühes Eltern sind schon vor Jahren gestorben. Die Braut teilte auf Instagram auch einige Bilder mit Herzsprung, für die sie laut Unterschrift „keine Worte“ benötigt.

(Foto: Aude Guerrucci/REUTERS)

Jason Isaacs, 62, Schauspieler, erlebt gerade den zweiten Höhepunkt seiner Karriere – doch seine Töchter lässt das kalt. Nachdem der Brite als Bösewicht (Lucius Malfoy) in der „Harry Potter“-Reihe einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, war es lange ruhig um ihn. Nun ist er mit mehreren Hollywood-Rollen und einer Emmy-Nominierung zurück. Seine Familie, insbesondere seine Töchter Ruby, 20, und Lily, 23, beeindruckt das wenig. „Ich war letztens in Montreal, um die Regale meiner Tochter anzubringen“, erzählte er dem People Magazine. „Das ist alles, was sie interessiert.“ Traurig stimmt ihn das nicht – im Gegenteil: „Sie sollten sich auch nur für solche Dinge interessieren.“ Isaacs selbst freut sich über die Emmy-Nominierung: „Es ist natürlich unglaublich schmeichelnd und schön“, sagt er, doch er fürchte, sich bei der Preisverleihung „wie ein Imposter“ zu fühlen. In seiner langen Karriere sei er nur selten einer solchen Aufmerksamkeit ausgesetzt gewesen.

(Foto: Chuck Burton/dpa)

Michael Jordan, 62, ehemaliger Basketballer, ist nun auch in Kärtchenform mehrere Millionen wert. Bei der Auktion einer begehrten Basketball-Sammelkarte wurde am Samstag eine Rekordsumme erreicht: Rund 13 Millionen US-Dollar zahlte ein unbekannter Käufer dafür, wie das Auktionshaus Heritage auf der Plattform X bekannt gab. Enthalten sind Unikate aus den Karrieren der NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant, der 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Darunter einzigartige Autogramme, Uniformlogos und Fotos. Solche Unikate vor allem aus Jordans Karriere sind beliebt auf dem Auktionsmarkt: 2022 ging ein Trikot des ehemaligen Chicago-Bulls-Spielers für 10,1 Millionen Dollar über den Tisch.