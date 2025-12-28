Deutschland ist Krimiland, immer schon gewesen. Das Land von „Tatort“, „Polizeiruf“, „Aktenzeichen XY … ungelöst“, „Hubert und Staller“, „Lenßen & Partner“. Und was das Genre True Crime seit einiger Zeit noch zusätzlich an Marktanteilen im sowieso immer beliebteren Segment Podcast abräumt, ist in Zahlen kaum zu fassen. Diese immer größere und teils ins Blutrünstige driftende Begeisterung für alles Kriminelle allerdings ist nicht das, worauf das Ermittlerduo Özyildirim & Marchi den Erfolg seines ganz eigenen True-Crime-Projekts zurückführt. Wobei die beiden schon bei den Begrifflichkeiten einhaken: Man möge sie bitte weder Ermittler nennen, noch sei das, was sie tun, mit True Crime ausreichend ernsthaft beschrieben.