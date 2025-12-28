Deutschland ist Krimiland, immer schon gewesen. Das Land von „Tatort“, „Polizeiruf“, „Aktenzeichen XY … ungelöst“, „Hubert und Staller“, „Lenßen & Partner“. Und was das Genre True Crime seit einiger Zeit noch zusätzlich an Marktanteilen im sowieso immer beliebteren Segment Podcast abräumt, ist in Zahlen kaum zu fassen. Diese immer größere und teils ins Blutrünstige driftende Begeisterung für alles Kriminelle allerdings ist nicht das, worauf das Ermittlerduo Özyildirim & Marchi den Erfolg seines ganz eigenen True-Crime-Projekts zurückführt. Wobei die beiden schon bei den Begrifflichkeiten einhaken: Man möge sie bitte weder Ermittler nennen, noch sei das, was sie tun, mit True Crime ausreichend ernsthaft beschrieben.
Cold Cases„Auch diese Opfer haben eine Stimme“
Lesezeit: 4 Min.
Tausende Mordfälle in Deutschland sind ungelöst. An der Uni Köln ackern jetzt Studenten alte Akten durch. Können sie lösen, was den Ermittlern bislang nicht gelungen ist? Ein Besuch am „Cold Case Lab“.
Von Christoph Koopmann, Köln
Salafistische Influencerin Hanna Hansen:„Allahu akbar! Willkommen im Islam, Schwesterherz!“
Hanna Hansen war schon Model, DJane, Kickbox-Weltmeisterin, Profiboxerin. Jetzt rekrutiert sie über Tiktok Mädchen für den Islam und ist der neue Star der Salafisten-Szene. Und das als Frau.
Lesen Sie mehr zum Thema