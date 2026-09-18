Der Student Jens Salaw lag nach einer Karnevalsfeier tot auf einer Wiese. Ein Unfall, sagen die Behörden. Nun haben Privatermittler ihnen ein Gutachten zugeschickt – mit einem anderen Ergebnis.

Jens Salaw war 21 Jahre alt, als er vom Karnevalfeiern in Monschau in der Nordeifel nicht mehr heimkehrte. Er wurde eineinhalb Tage später tot aufgefunden.

Kalt war es, als die Polizei an jener Wiese eintraf. Sieben Grad, starker Wind, so notierten die Beamten es für den Nachmittag des 22. Februar 2020. Auf der Wiese, in einer Senke, war die Leiche von Jens Salaw entdeckt worden. Für die Gemeinde Monschau in der Nordeifel endete damit eine Suche, die eineinhalb Tage gedauert hatte: Salaw, 21, war nach einer durchzechten Karnevalsfeier spurlos verschwunden.