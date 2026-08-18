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Prozess um Tod von Amy LopezIhr mutmaßlicher Mörder steht vor Gericht, nach 31 Jahren

Lesezeit: 4 Min.

Amy Lopez wanderte im September 1994 auf die Festung Ehrenbreitstein, wo sie ihrem Mörder begegnete. Sie wurde 24 Jahre alt.
Amy Lopez wanderte im September 1994 auf die Festung Ehrenbreitstein, wo sie ihrem Mörder begegnete. Sie wurde 24 Jahre alt. Polizei Koblenz

1994 wurde die amerikanische Studentin Amy Lopez in Koblenz gefesselt, vergewaltigt und erstochen. Der Fall wurde zum Cold Case. Bis eine Spur am Hosenbund einen Mann überführt. Er ist heute 81.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Koblenz

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Fast 32 Jahre ist es her, dass Amy Lopez zu dem Ausflug aufbrach, von dem sie nie zurückkehrte. Am 26. September 1994 verließ die junge amerikanische Touristin morgens ihr Hotel in Koblenz. Sie fuhr auf die andere Seite des Rheins, wanderte von dort aus zu Fuß auf die Festung Ehrenbreitstein, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ein Foto von damals zeigt eine junge Frau mit Jeansjacke und Sporttasche über die Schulter, die ihr Leben noch vor sich hat. Zwischen neun und zehn Uhr morgens sahen Zeugen sie das letzte Mal in der Nähe der Festung. Kurze Zeit später war Amy Lopez tot. Sie wurde 24 Jahre alt.

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