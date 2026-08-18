Fast 32 Jahre ist es her, dass Amy Lopez zu dem Ausflug aufbrach, von dem sie nie zurückkehrte. Am 26. September 1994 verließ die junge amerikanische Touristin morgens ihr Hotel in Koblenz. Sie fuhr auf die andere Seite des Rheins, wanderte von dort aus zu Fuß auf die Festung Ehrenbreitstein, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ein Foto von damals zeigt eine junge Frau mit Jeansjacke und Sporttasche über die Schulter, die ihr Leben noch vor sich hat. Zwischen neun und zehn Uhr morgens sahen Zeugen sie das letzte Mal in der Nähe der Festung. Kurze Zeit später war Amy Lopez tot. Sie wurde 24 Jahre alt.