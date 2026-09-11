Mindestens sechs Millionen Flaschen mit niedergeschriebenen Botschaften darin treiben in den Weltmeeren, hat der Ozeanograf Curtis Ebbesmeyer mal geschätzt. Die wenigsten davon werden jemals gefunden. Clint Buffington aus Utah, USA, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Mit Erfolg: 149 Mal hat er bislang nach eigener Aussage Flaschenpost aus einer Flasche gefischt und ihren Inhalt entziffert. Der Videochat beginnt, und sein breites Lächeln verrät sofort: Über kaum etwas spricht der 41-Jährige so gern wie über dieses Thema.