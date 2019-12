Die französische Schauspielerin wurde 78 Jahre alt. International bekannt wurde sie als "Domino" an der Seite von Sean Connery im James-Bond-Film "Feuerball".

Die französische Schauspielerin Claudine Auger ist tot. Wie ihre Agentur Time Art mitteilte, starb sie bereits am Mittwoch im Alter von 78 Jahren in Paris. International bekannt wurde Auger als erstes französisches "Bond-Girl". 1965 spielte sie an der Seite von Sean Connery im James-Bond-Film "Feuerball" die Rolle der Dominique "Domino" Derval.

Vor ihrem Durchbruch als Schauspielerin war Auger Model. 1958 gewann sie den französischen Vorentscheid für die Wahl zur Miss World, beim weltweiten Wettbewerb landete sie auf Platz zwei. Im selben Jahr begann sie auch ihre Filmkarriere, zunächst in kleinen Rollen, im Film Christine von Regisseur Pierre Gaspart-Huit etwa an der Seite von Größen wie Romy Schneider und Alain Delon. 1965 schließlich wurde sie für die Rolle als Bond-Girl gecastet. Ebenfalls im Gespräch für die Rolle waren Faye Dunaway und Raquel Welch gewesen.

In der Romanvorlage von Ian Fleming war "Domino" noch Italienerin gewesen, für Auger änderte Regisseur Terrence Young den Namen der Figur von Dominetta Vitali in Dominique Derval.