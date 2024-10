Von Christian Wernicke, Düsseldorf / Essen

Der Kampf tobte auf offener Straße. Vor 20 Monaten, am 16. Juni 2023, zogen mindestens 200 Angehörige meist libanesischstämmiger Familien vor ein syrisches Restaurant in der Essener Innenstadt. Sie sollen Baseballschläger, Holzlatten und Eisenstangen geschwungen, Tische und Stühle in Fensterscheiben geschleudert haben. Anlass für den Gewaltausbruch war eine brutale Schlägerei am Vortag in Castrop-Rauxel, bei der verfeindete Gruppen nach einem Zank zwischen zwei Kindern sogar mit Messern und Macheten aufeinander losgegangen sein sollen. In Essen erstickte ein Großeinsatz der Polizei die Eskalation; vier von 400 Beamten wurden Polizeiangaben zufolge verletzt.