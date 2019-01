31. Januar 2019, 18:50 Uhr Clan-Chef Arafat Abou-Chaker wieder frei

16 Tage nach der Festnahme ist Abou-Chaker wieder frei - wegen "fehlender Haftgründe".

16 Tage nachdem Arafat Abou-Chaker zum ersten Mal verhaftet wurde, ist das Oberhaupt eines arabischstämmigen Clans wieder frei. Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, der Haftbefehl sei "vom Ermittlungsrichter wegen fehlender Haftgründe aufgehoben worden". Die Staatsanwaltschaft prüfe, eine Beschwerde dagegen einzulegen. Mehr Informationen wollte die Behörde auf Anfrage zunächst nicht preisgeben. Abou-Chaker sei "der Verabredung eines Verbrechens dringend tatverdächtig", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft nach der Verhaftung des 42-Jährigen am 15. Januar. Ihm wurde vorgeworfen, eine Racheaktion gegen seinen früheren Geschäftspartner, den Rapper Bushido, geplant zu haben. Abou-Chaker kam vom Gerichtssaal direkt ins Untersuchungsgefängnis, nachdem er in einem anderen Prozess zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Bushido und seine Familie stehen seitdem unter Polizeischutz. Vergangene Woche wurde auch Arafats jüngerer Bruder, Yasser Abou-Chaker, in Dänemark verhaftet, wo er auf seine Auslieferung wartet.