Christine Lambrecht, 59, ehemalige Verteidigungsministerin, hält an ihren Stöckelschuhen fest. Sie werde oft gefragt, was sie so mache, teilte sie auf ihrem Instagram-Account mit. „Für alle, die es interessiert: Ich schreibe an meinem Buch ,Auf Stöckelschuhen durch Absurdistan’ Stay tuned!“ Damit spielt Lambrecht auf ihre eher kurze Amtszeit als Verteidigungsministerin an. Etwas mehr als ein Jahr war Lambrecht im Amt, berühmt wurde vor allem ein Foto von ihr aus Mali. Ausgerechnet dort, wo ihre Soldatinnen und Soldaten den wohl riskantesten Auslandseinsatz der Bundeswehr bestritten, stieg sie im Jahr 2022 in schwarzer Warnweste und braunen Stöckelschuhen aus einem Bundeswehr-Flugzeug in den Wüstensand. Zu ihrer Buchverkündung auf Instagram stellte sie nun ein Foto von sich in rosafarbenen Pantoffeln vor Bergkulisse. Ob sie das ernst meint? Dem Spiegel antwortete Lambrecht knapp: „Ernst gemeint“.