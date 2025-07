Prozess in Hamburg

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines brutal eskalierten Sorgerechtsstreits: In Hamburg hat der Prozess gegen Steakhaus-Erbin Christina Block begonnen. Auch Gerhard Delling sitzt auf der Anklagebank.

Von Ulrike Nimz

Christina Block kennt es, dass Menschen Spalier stehen, wenn sie auftritt, sie ist in ihrem Leben über einige rote Teppiche gelaufen. Auf dem Flur des Hamburger Landgerichts schaut sie weder nach links noch nach rechts, als sich die Kameras auf sie richten. Vor dem Saal 237 ist ein Sicherheitsbereich eingerichtet worden, damit Prozessbeteiligte ohne Tumult hinein- und hinausgelangen können. Mehr als 100 Medienschaffende sind akkreditiert für das, was in der Hansestadt als Prozess des Jahres gilt.