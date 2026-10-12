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MedienStaatsanwaltschaft beschlagnahmt Podcastaufnahmen der „Zeit“ zum Block-Prozess

Lesezeit: 3 Min.

Die „Zeit“-Redaktion hat ihren Sitz im Helmut-Schmidt-Haus in der Hamburger Buceriusstraße. Dort rückte am Montag die Staatsanwaltschaft mit zwei LKA-Beamten und einem Durchsuchungsbeschluss an.
Die „Zeit“-Redaktion hat ihren Sitz im Helmut-Schmidt-Haus in der Hamburger Buceriusstraße. Dort rückte am Montag die Staatsanwaltschaft mit zwei LKA-Beamten und einem Durchsuchungsbeschluss an.
Foto: David1992/Depositphotos/Imago

Das Gericht hält die Tonaufnahmen für potenzielle Beweise im Entführungsfall Block. Die Chefredaktion der Wochenzeitung spricht von einem „Angriff auf die Pressefreiheit“.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann

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Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat am Montag mögliches Beweismaterial im Zusammenhang mit dem Block-Prozess bei der Wochenzeitung Die Zeit beschlagnahmt. Dafür waren ein Vertreter der Behörde und zwei Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg mit einem Durchsuchungsbeschluss in die Hamburger Redaktion gekommen. Dieser umfasste neben den Geschäftsräumen der Zeit in Hamburg und Berlin auch die Privatwohnung der Journalistin und Chefredakteurin des Podcasts „Zeit Verbrechen“, Anne Kunze.

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