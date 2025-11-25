Jonathan C. hat Geld mit diesem Gesicht verdient: braune Augen, dunkelblonde Locken, Sechstagebart, sanftes Lächeln. Er hat für „Beck’s“ geworben, war Kandidat bei der schwedischen Ausgabe der „Bachelorette“. 2021 trat der Fitnesscoach aus Hamburg in der 16. Staffel von Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ auf, posierte mit der späteren Gewinnerin Alex. Beide räkelten sich leicht bekleidet in einer Eislandschaft, doch die Kandidatin wollte nicht so recht warm werden mit ihrem männlichen Kollegen: „Ich mag es eigentlich nicht so gern, wenn fremde Menschen mich anfassen“, sagte sie.
HamburgDer Wendepunkt im Block-Prozess
Lesezeit: 4 Min.
Ein Männermodel aus Hamburg wird als mutmaßlicher Mittäter identifiziert, die Hauptangeklagte und der Familienanwalt werden schwer belastet. Es geht um die Aussage eines israelischen Geheimagenten.
Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg
Kindesentführungen:"Eine solche Rückführung kostet 100 000 Euro"
Privatdetektiv Tamer Bakiner hat jahrelange Erfahrung mit sogenannten Rückführungen von Kindern in Sorgerechtsstreitigkeiten. Er erklärt, wie das Geschäft dahinter funktioniert - und warum er den Fall Block nie übernommen hätte.
