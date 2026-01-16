Christina Block hat viele dunkle Stunden erlebt, im jahrelangen Sorgerechtsstreit um ihre Kinder. Rückschläge bei Behörden, Phasen der Verzweiflung, so hat sie es immer wieder geschildert vor Gericht, oft mit tränenerstickter Stimme. Glücklicherweise habe es da diese Frau gegeben, die ihr emotionale Stütze war, ihr Hoffnung gab, dass es ein Wiedersehen mit ihren beiden jüngsten Kindern geben könnte.
Block-Prozess in HamburgCodewort „Happy New Year“
Lesezeit: 4 Min.
Die Ex-Agentin Keren Tennenbaum soll die Entführung von Christina Blocks Kindern organisiert haben – im Auftrag der Mutter. Jetzt hat sie sich den Behörden gestellt und behauptet: Der eigentliche Drahtzieher war ein anderer.
Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg
Block-Prozess:Und sie wusste, was er tat?
Durch die Aussage von David Barkay bekommt das Bild, das Christina Block von sich gezeichnet hat, erhebliche Risse. Der Mann, der in der Nacht der Entführung das Kommando gehabt haben soll, lässt keinen Zweifel daran, dass sie in alles eingebunden gewesen sei.
Lesen Sie mehr zum Thema