Prozess gegen Christina Block in Hamburg „Ich bin keine Gewalttäterin“ 15. August 2025, 16:11 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Christina Block im Gerichtssaal in Hamburg, umrahmt von ihren Verteidigern Ingo Bott und Paula Wlodarek. (Foto: Marcus Brandt/AFP)

Mit dem Boot, einer falschen Lehrerin oder mithilfe einer Maskenbildnerin: Schon vor der Entführung in der Silvesternacht gab es viele Ideen, wie die Kinder von Christina Block aus Dänemark zurückgeholt werden könnten. „Das klingt heute total abenteuerlich“, sagt sie – und sieht sich doch im Recht.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg

