Der Fall Block lässt sich nicht nur in Saal 237 des Hamburger Landgerichts erleben, wo inzwischen an mehr als 80 Tagen verhandelt wurde. Er ließ sich auch in der gut gefüllten Münchner Olympiahalle erleben, an einem Oktoberabend vor fast genau einem Jahr. Die Journalistin Anne Kunze trat damals vor zahlendem Publikum in großen Stadien mit ihrer Podcast-Reihe „Zeit Verbrechen“ auf. Der Podcast gehört mit drei Millionen Downloads pro Monat zu den erfolgreichsten Audioformaten Deutschlands und bedient das vor allem bei Frauen so beliebte Genre „True Crime“, also die Berichterstattung über wahre Verbrechen.
Podcast „House of Block“Christina Blocks Tochter – ein allzu öffentliches Entführungsopfer?
Lesezeit: 4 Min.
Nach der Beschlagnahmung von Podcast-Aufnahmen der „Zeit“ bangt die Redaktion um ihren Quellenschutz. Aber es gibt auch Kritik am Umgang mit der 15-Jährigen. Wie viel Publikum verträgt die Aufklärung eines Verbrechens?
Von Ulrike Nimz, Jana Stegemann und Paulina Würminghausen, Hamburg
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