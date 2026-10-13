Nachdem Podcast-Aufnahmen der „Zeit“ sichergestellt wurden, bangt die Redaktion um ihren Quellenschutz. Aber es gibt auch Kritik am Umgang mit der 15-Jährigen. Wie viel Publikum verträgt die Aufklärung eines Verbrechens?

Von Ulrike Nimz, Jana Stegemann und Paulina Würminghausen, Hamburg