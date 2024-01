Interview von Elisa Britzelmeier

Seit Jahren streiten die Steakhaus-Erbin Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel um zwei der gemeinsamen Kinder. Nun wurden die beiden Minderjährigen an Silvester entführt. Sie waren beim Vater in Dänemark, als sie in ein Auto gezogen und weggefahren wurden. Kurze Zeit später tauchten sie bei der Mutter in Hamburg wieder auf, wo es ihnen laut Polizei zuletzt "augenscheinlich körperlich gut" ging. Zuvor hatte Block ihren Ex-Mann seit Längerem beschuldigt, die beiden entführt zu haben, das OLG Hamburg hatte 2021 der Mutter bei geteiltem Sorgerecht das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen.