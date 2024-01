Beamte von Staatsanwaltschaft und Polizei haben im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit das Wohnhaus der Unternehmerin Christina Block durchsucht. Es werde gegen sie und gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger und sonstiger Straftaten ermittelt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg mit. Deshalb seien am Freitagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. Es gehe darum, die umstrittene Rückholaktion von zwei der vier Kinder Blocks aus Dänemark in der Silvesternacht aufzuklären, sagte die Sprecherin.

Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel streiten seit Jahren um das Sorgerecht für die beiden jüngeren ihrer vier Kinder. Seit mehr als zwei Jahren leben diese bei ihrem Vater in Dänemark, obwohl ein Gericht in Hamburg das Aufenthaltsbestimmungsrecht vorläufig auf die Mutter übertragen hatte. In der Silvesternacht griffen nach Angaben der dänischen Polizei Unbekannte den Vater in Süddänemark an und nahmen den 10-jährigen Jungen und das 13-jährige Mädchen in zwei Autos mit. Sie befanden sich danach bei ihrer Mutter. Nach einem Eilantrag des Vaters erließ das Hanseatische Oberlandesgericht am Freitag vergangener Woche eine einstweilige Anordnung, nach der die Kinder zu ihrem Vater zurückkehren mussten.

Block habe keine Entführung in Auftrag gegeben, sagt ihr Anwalt

Die Millionenerbin Block ist die Tochter von Eugen Block, des Gründers der Steakhaus-Kette Block House. Sie ist Gesellschafterin des Unternehmens und Partnerin des Sportreporters Gerhard Delling. Blocks Anwalt hatte zuletzt beteuert, dass die 49-Jährige nicht hinter der Entführung stecke: "Entgegen einiger Behauptungen hat sie zu keinem Zeitpunkt dritten Personen einen Auftrag erteilt, ihre geliebten Kinder mit Gewalt aus Dänemark nach Hamburg zu verbringen", schrieb Otmar Kury in einer Stellungnahme am Montag. Christina Block sei eine "absolut rechtstreue Persönlichkeit". Kury schrieb weiter, er gehe davon aus, dass der oder die Täter ermittelt werden könnten: "Es gibt eine Reihe von Personen, die das der Mutter Block unmenschlich zugefügte Entziehen der Kinder als eine exakt unmenschliche Katastrophe betrachten, und ihr immer wieder Hilfe anboten." Block selbst kritisierte am Mittwoch das Vorgehen der Justiz und sprach davon, dass "Unrecht" geschehe.