Im Kampf zerstrittener Eltern um die gemeinsamen Kinder eine gerechte Lösung zu finden, ist eine schier unlösbare Aufgabe, wie die Öffentlichkeit derzeit am bizarren Sorgerechtsstreit zwischen der Unternehmerin Christina Block und ihrem Ex-Mann, Stephan Hensel, besichtigen kann. Er hatte die beiden jüngeren ihrer vier gemeinsamen Kinder nach einem Besuch im Jahr 2021 kurzerhand bei sich in Dänemark behalten – entgegen einer Vereinbarung mit der Ex-Frau. Diese steht nun im Verdacht, die Entführung der Kinder aus Dänemark nach Deutschland angezettelt zu haben, nachdem sie bereits gut zwei Jahre in Dänemark waren. Als handle es sich um gestohlene Möbel, die man sich per Selbsthilfe zurückholt. Nun hat das Bundesverfassungsgericht dazu ein abschließendes Wort gesprochen: Die Kinder bleiben beim Vater – eine Verfassungsbeschwerde der Mutter wurde abgewiesen.