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Prozess gegen Christina BlockSie will sich noch ein letztes Mal erklären

Lesezeit: 3 Min.

Christina Block, Gastronomin und Unternehmerin, wird vorgeworfen, die Entführung ihrer eigenen zwei Kinder in Auftrag gegeben zu haben.
Christina Block, Gastronomin und Unternehmerin, wird vorgeworfen, die Entführung ihrer eigenen zwei Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Daniel Bockwoldt/pool/dpa

Christina Block ergreift im Prozess um die Entführung ihrer Kinder öffentlich das Wort. Das zweite und wohl auch letzte Mal. Emotional bestreitet sie fünf Stunden lang ihre Schuld: „Ich habe doch nichts getan.“

Von Jana Stegemann

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Christina Block hat schon einmal viele Stunden vor Gericht gesprochen. Das war vor mehr als einem Jahr, am 25. Juli 2025. Damals beteuerte die Hamburger Unternehmerin: „Ich habe die Entführung meiner Kinder nicht in Auftrag gegeben.“ Und: „Ich bin ihre Mutter, ich liebe sie.“ Damals hatte der Prozess gegen sie am Landgericht Hamburg gerade erst begonnen, mehr als 72 Verhandlungstage später ist er nun fast am Ende.

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