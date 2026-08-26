Christina Block ergreift im Prozess um die Entführung ihrer Kinder öffentlich das Wort. Das zweite und wohl auch letzte Mal. Emotional bestreitet sie fünf Stunden lang ihre Schuld: „Ich habe doch nichts getan.“

Christina Block hat schon einmal viele Stunden vor Gericht gesprochen. Das war vor mehr als einem Jahr, am 25. Juli 2025. Damals beteuerte die Hamburger Unternehmerin: „Ich habe die Entführung meiner Kinder nicht in Auftrag gegeben.“ Und: „Ich bin ihre Mutter, ich liebe sie.“ Damals hatte der Prozess gegen sie am Landgericht Hamburg gerade erst begonnen, mehr als 72 Verhandlungstage später ist er nun fast am Ende.