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Christina Applegate„Glückwunsch, Sie haben doch keine Multiple Sklerose“

Lesezeit: 3 Min.

Christina Applegate im November 2022 bei der Verleihung ihres Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood. Seit ihrer MS-Diagnose zeigte sie sich in der Öffentlichkeit meist mit Gehstock.
Christina Applegate im November 2022 bei der Verleihung ihres Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood. Seit ihrer MS-Diagnose zeigte sie sich in der Öffentlichkeit meist mit Gehstock.
Foto: Valerie Macon/AFP

Die Schauspielerin Christina Applegate gibt bekannt, sie habe jahrelang mit einer falschen Diagnose gelebt. Das passt gut zum populären Bild des unfähigen Arztes, der nicht richtig hinschaut. Doch das ist grob unfair.

Von Werner Bartens

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Schwierig, wenn die medizinischen Verlautbarungen vor allem aus Klatschmagazinen und Social Media stammen. Wie lässt sich da noch auseinanderhalten, was wahr ist, was übertrieben und was inszeniert? Der Zynismus der Aufmerksamkeitsökonomie zeigt ja leider: Mehr Symptome und mehr Diagnosen bedeuten zumeist auch mehr Likes, mehr Herzen, mehr Klicks. Besonders, wenn nach dem tiefen Tal der Tränen eine hellere Zukunft erstrahlt und Genesung gelingt. Welcher Bühnenmensch hat sich noch nicht öffentlich zu seinem Qualifikationsmerkmal ADHS bekannt, zu einer überstandenen Depression oder dem gelungenen Entzug? So bedauerlich der Einzelfall auch sein mag, ein Störgefühl stellt sich bei diesen in die Welt hinausposaunten Bulletins immer ein.

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