Schwierig, wenn die medizinischen Verlautbarungen vor allem aus Klatschmagazinen und Social Media stammen. Wie lässt sich da noch auseinanderhalten, was wahr ist, was übertrieben und was inszeniert? Der Zynismus der Aufmerksamkeitsökonomie zeigt ja leider: Mehr Symptome und mehr Diagnosen bedeuten zumeist auch mehr Likes, mehr Herzen, mehr Klicks. Besonders, wenn nach dem tiefen Tal der Tränen eine hellere Zukunft erstrahlt und Genesung gelingt. Welcher Bühnenmensch hat sich noch nicht öffentlich zu seinem Qualifikationsmerkmal ADHS bekannt, zu einer überstandenen Depression oder dem gelungenen Entzug? So bedauerlich der Einzelfall auch sein mag, ein Störgefühl stellt sich bei diesen in die Welt hinausposaunten Bulletins immer ein.