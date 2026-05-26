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Collien FernandesAnfangsverdacht gegen Christian Ulmen wegen Vorwurfs der Körperverletzung

Lesezeit: 4 Min.

Christian Ulmen wird von seiner Ex-Frau Collien Fernandes digitale Gewalt vorgeworfen.
Christian Ulmen wird von seiner Ex-Frau Collien Fernandes digitale Gewalt vorgeworfen. Steffen Prößdorf/imago/foto2press

Die Staatsanwaltschaft Potsdam sieht Hinweise darauf, dass der Schauspieler seine Ex-Frau körperlich angegriffen haben könnte. Die Vorwürfe der digitalen Gewalt allerdings, die seine Ex-Frau Collien Fernandes erhoben hat, werden noch geprüft.

Von Constanze von Bullion und Joshua Beer

Das Entsetzen war groß, es war eine Zäsur, Zehntausende gingen auf die Straßen und protestierten gegen digitale Gewalt gegen Frauen, wie sie die Schauspielerin Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vorgeworfen hat. Nun wird auch die deutsche Justiz aktiv. Die Staatsanwaltschaft Potsdam sieht einen Anfangsverdacht gegen den Schauspieler. Er bezieht sich allerdings nur auf einen Teil der Vorwürfe – und nicht auf das, was in der Öffentlichkeit für einen Aufschrei sorgte.

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Seit Collien Fernandes die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich machte, kann sie schlecht schlafen. Das liege am Vorgehen der Gegenseite, sagt sie im Interview, und dem Hass, der ihr entgegenschlägt. Wie geht es für sie weiter?

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