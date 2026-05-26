Die Staatsanwaltschaft Potsdam sieht Hinweise darauf, dass der Schauspieler seine Ex-Frau körperlich angegriffen haben könnte. Die Vorwürfe der digitalen Gewalt allerdings, die seine Ex-Frau Collien Fernandes erhoben hat, werden noch geprüft.

Das Entsetzen war groß, es war eine Zäsur, Zehntausende gingen auf die Straßen und protestierten gegen digitale Gewalt gegen Frauen, wie sie die Schauspielerin Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vorgeworfen hat. Nun wird auch die deutsche Justiz aktiv. Die Staatsanwaltschaft Potsdam sieht einen Anfangsverdacht gegen den Schauspieler Christian Ulmen. Er bezieht sich allerdings nur auf einen Teil der Vorwürfe – und nicht auf das, was in der Öffentlichkeit für einen Aufschrei sorgte.