Von Veronika Wulf, Sylt

Es könnte einfach nur eine Hochzeit sein. Eine Hochzeit, wie sie sehr Reiche und sehr Prominente eben feiern: Drei Tage Festakt auf Sylt, 140 Gäste, der Bundeskanzler auf der Gästeliste, eine standesamtliche Trauung durch den Bürgermeister höchstpersönlich im historischen Museumsgebäude, eine Zeremonie in einer Kirche, ein Drei-Gänge-Menü in der berühmten Sansibar, Übernachtung im 5-Sterne-Spa-Resort. So zumindest kündigten Zeitungen die Hochzeit von Christian Lindner, 43, und Franca Lehfeldt, 33, an.