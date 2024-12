Christian Lindner , 45, Ex-Finanzminister, will doch nicht in Elternzeit gehen. „Das ist in meinem Job nicht vorgesehen“, sagte der FDP -Politiker, der bei der für den 23. Februar geplanten Neuwahl des Bundestags als Spitzenkandidat für seine Partei antreten will und im kommenden Jahr ein Kind erwartet, der Zeitschrift Bunte. Allerdings wolle er sich „Freiräume“ nehmen. Gleichzeitig betonte Lindner, dass er und seine Frau Franca Lehfeldt, 35, sich „als Familie gleichberechtigt aufstellen“ wollten. Seine Frau sei in ihrem Job sehr beschäftigt. Vor rund zwei Jahren hatte Lindner der Zeit gesagt, er habe die Vereinbarung mit seiner Frau, dass er mit der Care-Arbeit dran sei, wenn die Kinder da sind. Für sein Kind wolle er einen ETF-Sparplan abschließen, „in den monatlich etwas von den Eltern oder Großeltern einbezahlt wird“, erklärte Lindner nun. „Ausbildung oder Studium zu finanzieren, ist für Familien eine große Aufgabe. Diese Anstrengung wird etwas kleiner, wenn man sie auf einen längeren Zeitraum verteilt.“

(Foto: Phil Noble/dpa)

Heidi Klum, 51, Unternehmerin, kennt keine Müdigkeit und sonstige Alterserscheinungen. „Ich warte immer noch darauf, dass ich in die Wechseljahre komme, Hitzewallungen und so weiter bekomme“, sagte Klum dem Magazin Madame. Ihrer Mutter seien solche Beschwerden damals glücklicherweise erspart geblieben. Ihr eigenes Energielevel sei „ungebrochen eine 10“, erklärte die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin. „Vielleicht geht es mir aber auch so gut, weil ich – zusammen mit meinem Mann – regelmäßige Check-ups mache. Da erfahre ich, welche Mängel ich habe, und dann werden mir hoch dosiertes Vitamin D und Eisen-Infusionen verschrieben, weil mein Speicher total leer ist. Das baut mich immer gut auf. Bestimmt habe ich deswegen mehr Energie.“

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jamie Foxx, 56, Schauspieler, berichtet von einem Schlaganfall. Seit dem lebensbedrohlichen Notfall, den er im April 2023 erlitten hatte, benennt er ihn erstmals öffentlich. In dem Netflix-Special „Jamie Foxx: What Had Happened Was …“ führt der Schauspieler vor Zuschauern aus, dass er zunächst schlimme Kopfschmerzen verspürt und dann das Bewusstsein verloren habe. Er habe sich an die nächsten 20 Tage nicht erinnern können. „Als ich aufwachte, saß ich in einem Rollstuhl. Ich konnte nicht laufen“, erzählt Foxx.Die Ärzte in einem Krankenhaus in Atlanta hätten eine Gehirnblutung und einen Schlaganfall festgestellt und sofort operiert. In der einstündigen Show blickt Foxx teils unter Tränen, teils mit Humor auf die schwere Erkrankung und die langwierige Genesung zurück. Die Dreharbeiten der Action-Komödie „Back in Action“, für die Foxx mit Cameron Diaz vor der Kamera steht, waren zwischenzeitlich unterbrochen worden.

Elmar Wepper und seine Frau Anita bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises im Prinzregententheater im Mai 2019. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Anita Wepper, 67, Witwe von Elmar Wepper, spricht offen über ihre Trauer. Ein gutes Jahr nach dem Tod des Schauspielers berichtet Wepper von kleinen Fortschritten bei der Verarbeitung des Verlusts. „Es gibt diesen Satz: Die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt nicht“, sagte sie der Bunten. Die Zeit heile zwar nicht, aber sie helfe. „Ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut.“ Der Illustrierten zufolge fand Wepper in den vergangenen Monaten auch durch die Gesellschaft ihrer Hündin Emma Halt. Das Tier sei sehr feinfühlig. „Bevor ich abends schlafen gehe, kommt sie noch einmal fünf Minuten zu mir auf eine Decke ins Bett.“ Dann gehe Emma wieder in ihr Körbchen. Elmar Wepper war Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren gestorben.

(Foto: Marcus Brandt/dpa)

Lilli Hollunder, 38, Schauspielerin, hat das Boxen bei einem Angriff geholfen. „Dieser Sport macht einfach auch ganz viel mit dem Selbstwert“, sagte Hollunder („Notruf Hafenkante“) der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit einem Trainer arbeitet sie an ihren Boxfähigkeiten. Hollunder, die mit dem früheren Fußball-Profi René Adler verheiratet ist und in Hamburg lebt, hatte Ende November auf Instagram öffentlich gemacht, beim Joggen in einem Hamburger Park von einem Unbekannten körperlich angegriffen und beleidigt worden zu sein. Danach verständigte sie die Polizei und verfolgte den Mann mit Abstand. Auf dpa-Anfrage teilte die Polizei mit, dass die Ermittlungen noch andauern.