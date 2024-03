Prozess gegen Christian B.:Erinnerungen an einen "bösen Mann"

Von Annette Ramelsberger, Braunschweig

Es muss eine ziemlich heruntergekommene Männerclique gewesen sein, die sich da in den Nullerjahren in Portugal herumtrieb. Die Männer klauten Diesel, sie bauten Solarpaneele ab und verkauften sie weiter. Man zog herum, ziellos, trank, rauchte Joints, einer bastelte Aschenbecher und verkaufte sie an Touristen. Und hin und wieder stieg man in Häuser ein, wenn die Gelegenheit günstig war.